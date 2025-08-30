Ротенберг о том, что НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в сезоне: «Это жест признания его величия. Саша сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности»

Ранее рекордный гол Овечкина был признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне.
"Здорово, что Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам. Он сделал огромный вклад в то, что наш хоккей находится на пике популярности. Желаю Саше здоровья.
Уверен, что и в этом сезоне он побьет рекорды. А мы будем радоваться, что у нас есть такой хоккеист, который ведет всех за собой.
Со стороны НХЛ это жест признания величия Овечкина«, — сказал член совета директоров московского “Динамо”, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.