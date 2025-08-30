Квартальнов о том, стоит ли задача выиграть Кубок мэра Москвы: «Играем, как играем. Выиграли — хорошо, проиграли — работаем. Еще много работы нам предстоит»

— Страсти на льду кипели сегодня, что не всегда свойственно для предсезонного хоккея. Для вас это удивительно?
— Московское «Динамо» предложило нам такую игру, мы ее приняли.
— Нескольких ключевых игроков не было сегодня в составе: Шипачев автографы раздавал, Диц. Это обычная предсезонная ротация?
— Конечно, в следующем матче они будут играть. Даем поиграть всем.
— Задача выиграть Кубок мэра Москвы у вас каким-то пунктом стояла перед стартом турнира? Или это не в приоритете?
— Играем, как играем. Выиграли — хорошо, проиграли — работаем. Еще много работы нам предстоит.
— Ключевые моменты, над которыми нужно поработать в оставшееся до начала сезона время?
— В двух матчах на этом турнире мы сразу ушли в минус, позволяли сопернику выходить вперед. Второй период сегодня был хорошим, но минус в том, что отдали инициативу москвичам, они нас поджали все-таки в третьем периоде.
Ребята выдержали, неплохо оборонялись. Но хотелось бы перевести игру в зону соперника, — сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эфире «Матч ТВ».