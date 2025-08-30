Ричмонд
Квартальнов о том, стоит ли задача выиграть Кубок мэра Москвы: «Играем, как играем. Выиграли — хорошо, проиграли — работаем. Еще много работы нам предстоит»

Минское «Динамо» одержало победу в матче на Кубке мэра Москвы.

Источник: Спортс"

— Страсти на льду кипели сегодня, что не всегда свойственно для предсезонного хоккея. Для вас это удивительно?

— Московское «Динамо» предложило нам такую игру, мы ее приняли.

— Нескольких ключевых игроков не было сегодня в составе: Шипачев автографы раздавал, Диц. Это обычная предсезонная ротация?

— Конечно, в следующем матче они будут играть. Даем поиграть всем.

— Задача выиграть Кубок мэра Москвы у вас каким-то пунктом стояла перед стартом турнира? Или это не в приоритете?

— Играем, как играем. Выиграли — хорошо, проиграли — работаем. Еще много работы нам предстоит.

— Ключевые моменты, над которыми нужно поработать в оставшееся до начала сезона время?

— В двух матчах на этом турнире мы сразу ушли в минус, позволяли сопернику выходить вперед. Второй период сегодня был хорошим, но минус в том, что отдали инициативу москвичам, они нас поджали все-таки в третьем периоде.

Ребята выдержали, неплохо оборонялись. Но хотелось бы перевести игру в зону соперника, — сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эфире «Матч ТВ».