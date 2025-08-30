Думаю, есть несколько команд, которые могут доставить неприятности, но выделю эти две«, — сказал нападающий московского “Динамо” Девин Броссо.
Броссо о том, с какими командами будет сложнее всего играть: «Системный в защите “Локомотив”, команда-чемпион. И ЦСКА, туда перешел Никитин из чемпионского состава»
«Выделю две команды. Это системный в защите “Локомотив”, команда-чемпион, против которого сложно играть, а также ЦСКА, нам достаточно тяжело с ними, потому что туда из чемпионского состава перешел Игорь Никитин.