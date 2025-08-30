Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Гомоляко о молодых легионерах в «Ладе»: «Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Молодежь креативная, с потенциалом. Верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень&raqu

— Летом в «Ладе» сменилось очень много игроков. Со стороны это может показаться хаотичным. Чем вы руководствовались?

Источник: Спортс"

— Мы хотели создать новый коллектив. У многих ушедших хоккеистов были высокие зарплаты, нужно было сбалансировать бюджет. Все ребята, конечно, хорошие, но каждый больше думал о себе. Мы решили, что нужны другие.

— Вы пригласили молодых легионеров — это редкость для КХЛ. Почему сделали такой выбор?

— Во-первых, это связано с бюджетом. Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Во-вторых, молодежь креативная, с потенциалом. В Северной Америке у них не все сложилось, но мы верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень.

— Уже видите прогресс у Дюфура и Лоуренса?

— Я видел много их матчей. Там они выглядели интереснее, но потенциал очевиден. Дюфур, Лоуренс, Савчук — все могут прибавить. Думаю, они еще выйдут на свой уровень, — сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.