Гомоляко о молодых легионерах в «Ладе»: «Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Молодежь креативная, с потенциалом. Верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень&raqu

— Мы хотели создать новый коллектив. У многих ушедших хоккеистов были высокие зарплаты, нужно было сбалансировать бюджет. Все ребята, конечно, хорошие, но каждый больше думал о себе. Мы решили, что нужны другие.
— Вы пригласили молодых легионеров — это редкость для КХЛ. Почему сделали такой выбор?
— Во-первых, это связано с бюджетом. Зрелых и дорогих игроков мы позволить себе не могли. Во-вторых, молодежь креативная, с потенциалом. В Северной Америке у них не все сложилось, но мы верим, что здесь они раскроются и выйдут на новый уровень.
— Уже видите прогресс у Дюфура и Лоуренса?
— Я видел много их матчей. Там они выглядели интереснее, но потенциал очевиден. Дюфур, Лоуренс, Савчук — все могут прибавить. Думаю, они еще выйдут на свой уровень, — сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.