Ротенберг о матче команд академии «Динамо»: «Растим игроков, которые завтра будут представлять клуб и всю Россию на самом высоком уровне. Работаем вместе — и вместе побеждаем!»

Но главное в таких встречах — не счет на табло. Ведь и «Динамо», и «Красная Машина Юниор» — части одной большой системы — академии «Динамо», которая воспитывает хоккеистов, формирует характер и закладывает фундамент будущих побед.
Такие матчи помогают ребятам расти вместе, учат честно соперничать и в то же время поддерживать друг друга. Это и есть сила нашей хоккейной семьи: разные команды, но одна система и одна цель.
Мы растим игроков, которые завтра будут представлять «Динамо» и всю Россию на самом высоком уровне. Работаем вместе — и вместе побеждаем! «- написал член совета директоров московского “Динамо” Роман Ротенберг.