Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Никитин о значении победы в Кубке мэра Москвы: «В ЦСКА иллюзий не испытываем, не расслабляемся. Для настоящего спортсмена — это мотивация завтра быть сильнее самого себя»

Московский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2) в финальном матче турнира.

Источник: Спортс"

— Насколько важна победа на Кубке мэра Москвы для коллектива?

— Если ты правильно анализируешь и оцениваешь победы, то это сплачивает и тебя движет вперед. Если ты нереально оцениваешь ситуацию, то это будет проблемой.

Мы сами не испытываем иллюзий и не расслабляемся. Да и сами парни в основе своего опыта тоже прошли многое.

— График три игры за четыре дня нормально ложится на подготовку к сезону?

— Если не каждый день играть, то нормально.

— Победа на кубке прибавит мотивации на стартовые игры сезона?

— Мы посмотрим 6 сентября. Я говорил, что для настоящего спортсмена победа — мотивация завтра быть сильнее самого себя, — сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.