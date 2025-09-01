Барабанов о татарской кухне: «Не фанат. Эчпочмак мне нравится, все остальное — жирноватое для спортсмена»

— В основном, проводим время на базе, гуляем с детьми. Здесь есть детская площадка, в плохую погоду выручает игровая комната. Рядом с базой есть парк Горького, зимой ходим туда кататься на санках.
Нравится Черное озеро, любим там прогуляться. Бывает, можем с женой сходить в кино. Второй ребенок тоже пошёл в садик, и можно уделить время себе.
— А что с национальной кухней? Уже выбрали себе любимое блюдо?
— Честно говоря, не сказать, что я прямо фанат татарской кухни. Эчпочмак мне нравится, это самое любимое. Все остальное жирноватое для спортсмена, — сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.