Звягин о США: «Говорят, там нет искренних людей, они улыбаются, а делают подлость. Я знаю тех, кто последнюю рубашку отдаст. После 2022-го мне никто плохого не сказал»

Этот человек, который впоследствии станет нам хорошим другом, увидел нашу ванную комнату, в которой требовался ремонт и сказал, что просто так это не оставит. В итоге он полтора месяца ездил к нам после того, как работал в ночную смену и сделал полный ремонт.