Врач «Сибири» об алкоголе: «Великая школа ЦСКА пила по-страшному, в поезде могли напиться вусмерть, но играли хорошо. Если сегодня игроки так будут пить, они ни во что не смогут играть»

— Сейчас однозначно подход стал лучше.
— В чем коренные различия?
— Тогда ребята много выпивали, собирались прям командой. Они пили и играли. Может быть, даже то поколение было крепче в этом отношении.
— Как говорил Карпин: «Раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют».
— Если вот это поколение так будет пить, то они уже ни во что не смогут играть (смеется — Спортс«“). Те как-то переваривали это все. Где-то даже помогало: сплочение происходило, вместе же гуляли.
— Вы это принимали тогда как правило игры или пытались с этим бороться?
— На самом деле, принимал. Тогда в этом не было ничего страшного. Всем известно, что школа ЦСКА, которая была великая, пила по-страшному.
Они находились взаперти, однако когда их выпустят, то оторвутся на максимум. Ехали на какой-нибудь матч, в поезде могли напиться вусмерть, но они выходили и играли. Причем делали это очень хорошо.
В те времена очень много держали хоккеистов на сборах, базы закрывали перед играми, уйти было некуда. Сейчас такого нет, все доступно. Люди из-за этого стали разумнее, — сказал врач «Сибири» Сергей Шигаев.