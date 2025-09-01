Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это добавило мне мотивации стать лучше и работать над скиллами. Идем от игры к игре и познаем тактику Никитина»

— Как удалось отстоять в финальные четыре минуты?
— Старались убрать игру от своих ворот. Главное, что не дали забить.
— Оцените работу с Игорем Никитиным.
— Все хорошо, идем от игры к игре и познаем новую тактику. Все спокойно и по делу. Если есть ошибки, он направит в правильное русло.
— Насколько мы видим того Бучельникова, который будет в сезоне?
— Пока еще не максимум. Нужно прийти к пиковой форме и улучшать все аспекты игры.
— Переход в ЦСКА — это новый вызов?
— Да, определенно. Это добавило мне мотивации стать лучше и работать над скиллами [хоккейными навыками], — сказал форвард ЦСКА.