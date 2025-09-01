Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Бучельников о переходе в ЦСКА: «Это добавило мне мотивации стать лучше и работать над скиллами. Идем от игры к игре и познаем тактику Никитина»

Московский клуб выиграл Кубок мэра Москвы, обыграв минское «Динамо» (3:2) в финале.

Источник: Спортс"

— Как удалось отстоять в финальные четыре минуты?

— Старались убрать игру от своих ворот. Главное, что не дали забить.

— Оцените работу с Игорем Никитиным.

— Все хорошо, идем от игры к игре и познаем новую тактику. Все спокойно и по делу. Если есть ошибки, он направит в правильное русло.

— Насколько мы видим того Бучельникова, который будет в сезоне?

— Пока еще не максимум. Нужно прийти к пиковой форме и улучшать все аспекты игры.

— Переход в ЦСКА — это новый вызов?

— Да, определенно. Это добавило мне мотивации стать лучше и работать над скиллами [хоккейными навыками], — сказал форвард ЦСКА.