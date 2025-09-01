Элиас Линдхольм о первом сезоне в «Бостоне»: «Предпочел бы его забыть. Многое пошло не так. Надеюсь, в новом сезоне мы вернемся в плей-офф»

Перед началом сезона казалось, что мы способны выйти в плей-офф, но много что поменялось. Никто толком не знал, что будет с Брэдом Маршандом, а потом еще и тренер сменился. Было много сбоев, мы обменяли многих игроков. В итоге получилось то, что получилось. Я бы предпочел его забыть.