Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Атанасов о новой арене «Торпедо»: «Ждем не дождемся уже заезда. Всей командой ездили туда на экскурсию — в целом восторг, всем все очень нравится»

— Много ли в Нижнем Новгороде обсуждают новую арену? Чувствуется какой-то ажиотаж, интерес к этому событию?

— Конечно, ощущается, мы ждем не дождемся уже заезда на новую арену. Хотим порадовать как можно больше людей своей игрой в хоккей и результатом.

Мы всей командой ездили на новую арену в конце того сезона, нам проводили экскурсию.

В начале этого сезона, когда нас собирали, сразу же поехали туда, тоже на экскурсию. Посмотрели нашу раздевалку, арену. В целом все в восторге, всем все очень нравится, — сказал нападающий нижегородского клуба.

Что известно о новой арене «Торпедо» и когда клуб туда переедет?

Глава Нижегородской области рассказал Путину о новой арене «Торпедо»: «Вы поддержали тему, огромное спасибо. Она уже на финишной прямой. Еще раз вам спасибо».