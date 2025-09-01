Ричмонд
Михайлов о том, что ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы: «Рад победе. Увидели много плюсов в игре, есть и минусы. Все это наши тренеры взяли в проработку»

В финальном матче турнира московский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2).

Источник: Спортс"

— Борис Петрович, поздравляем с победой родного ЦСКА!

— Спасибо. Скажу, что финал ЦСКА — Минск стал логичным итогом турнира, эти команды на полшага оказались впереди. Рад победе армейцев. Увидели много плюсов в игре красно-синих, есть и минусы. Работа только начинается, весь сезон впереди.

— Что отметили в игре ЦСКА?

— В первую очередь это вопрос к тренерскому штабу. Все моменты — как положительные, так и отрицательные — наши тренеры увидели и взяли в проработку. Для этого и нужны предсезонные турниры.

— Показалось, что удается оживить атаку ЦСКА — например, Гурьянова, забившего гол в финале. И еще ярче провел решающий матч Коваленко, сделавший дубль.

— Еще рано кого-то хвалить, давайте подождем с личными оценками до старта сезона. Могу сказать одно — когда Коваленко при счете 2:2 готовился к буллиту, я знал, что этот парень забьет, — сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА.