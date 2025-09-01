Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Врач «Сибири» о нынешних молодых хоккеистах: «Пофигисты. Раньше игроки постарше их воспитывали, а теперь нельзя обижать — будет дедовщина. Пошла жалость, это неправильно»

— Расскажите, в чем отличие молодых и возрастных хоккеистов в плане подхода?

— Очень большие различия. Опытный игрок понимает, что если он не будет делать требуемую работу, то он покинет хоккей, и все. Он постоянно держит себя в форме, у него правильный режим, он хорошо питается. А современная молодежь — пофигисты. Опаздывают и так далее.

На самом деле, раньше этим воспитанием занимались игроки постарше, а сейчас это стало неправильно, нельзя их (молодых — Спортс) обижать, а то будет дедовщина. К ним пошла какая-то жалость, я считаю, что это неправильно. С ними надо быть строже, где-то заставлять что-то.

Кстати, такие игроки были: талантливые, мастеровитые, которые должны были вырасти в топовых хоккеистов. Но в итоге просто пропали из-за разгильдяйства, непонимания и лени.

— Высказывания в духе «сейчас вырастает более профессиональное поколение» — миф?

— Я считаю, что лучше за собой следят взрослые игроки, которые приходят к пониманию, что это нужно. Молодежь с этого не начинает, это точно не так, — сказал Сергей Шигаев.