Конюшков об Исакове во главе «Торпедо»: «Узнали об этом из первых уст, были еще навеселе после чемпионства в ВХЛ. Ему не надо завоевывать авторитет, все уважают с первого дня»

В межсезонье Алексей Исаков пришел на смену Игорю Ларионову, отработавшему в нижегородском клубе 3 сезона.

— Как лично вы восприняли смену главного тренера, и как прошла адаптация Исакова в команде?

— Обычно воспринял. Поздравил Алексея Геннадьевича. Узнали из первых уст эту новость, были в тот момент еще навеселе после чемпионства в ВХЛ. Очень рад за Алексея Геннадьевича. Мы попрощались со старым тренером. Я написал ему: «Спасибо за все». Произошел небольшой диалог.

Алексей Геннадьевич хорошо освоился, он давно в системе «Торпедо», работал с «Чайкой», с «Горьким». Он сильный специалист. Я думаю, у него не было никаких сложностей. Плюс у него есть хорошие помощники в штабе, поэтому, я думаю, он хорошо освоился.

— Удалось ли ему завоевать авторитет среди игроков? После Ларионова это сделать непросто.

— Его не надо завоевывать. Мы все начали уважать его с первого дня. Ребята — например, Алексей Кручинин, Сергей Гончарук — все говорили, что следили за «Горьким». Я всегда положительно отзывался об Алексее Геннадьевиче. Знаю, что он сильный специалист, — сказал защитник «Торпедо».