Звягин о медали за ЧМ-2008: «На награждении Третьяк сказал: “Сереж, извини, на всех не хватит, потом тебе сделаем”. В один из приездов в Россию Игорь Тузик мне ее передал»

— Да. Хотя официально чемпионом мира я не являюсь. Но как все было? Сначала Варламов получил травму, потом Еременко. Мне позвонил Быков. Сказал, что с ними катается канадец. Я был в шоке! Мне долго объяснять не надо было. Жена была в другом штате, сын на мне. Единственное, я сказал, чтобы не дали забрать Варламову свою форму. Иначе мне тренироваться не в чем было.