В NCAA проведут матч на открытом воздухе. Penn State Маккенны сыграет с университетом Мичигана на арене, вмещающей более 106 тысяч зрителей

Игра пройдет на арене Beaver Stadium, где проводит домашние матчи команда Penn State по американскому футболу. Вместимость стадиона — 106 572 зрителя.
В межсезонье в команду университета Пенсильвании перешел 17-летний форвард Гэвин Маккенна — главный фаворит драфта НХЛ-2026.
Мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей — 104 173 зрителя (2010 — матч NCAA на арене в Мичигане, 2014 — матч «Зимней классики» между «Детройтом» и «Торонто» там же).
В обоих случаях организаторами была заявлена большая посещаемость — 113 411 и 105 491 зритель соответственно, но в книгу рекордов Гиннесса попали скорректированные данные.