Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Гальченюк о предсезонке «Амура»: «Нас готовят к большим делам, и через работу придет результат. Она и должна быть тяжелой, чтобы поставить фундамент на весь сезон»

— Предсезонка уже практически закончилась. Какие итоги можете подвести?

Источник: Спортс"

— Много работаем и поддерживаем друг друга. Предсезонка и должна быть тяжелой, чтобы поставить фундамент на весь сезон. Было приличное количество ледовых тренировок. Нас готовят к большим делам, и через работу придет результат. Ждем не дождемся начала сезона.

Хочется уже приехать в Новосибирск на первый матч чемпионата и начать те игры, которые влияют на турнирную таблицу.

— То, что вас выбрали капитаном команды, это ответственность?

— Это большая честь и гордость. Спасибо команде, что доверяют мне и верят в меня. Хотя у нас многие в команде заслуживают быть капитаном и ассистентами.