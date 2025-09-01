Гальченюк о предсезонке «Амура»: «Нас готовят к большим делам, и через работу придет результат. Она и должна быть тяжелой, чтобы поставить фундамент на весь сезон»

— Много работаем и поддерживаем друг друга. Предсезонка и должна быть тяжелой, чтобы поставить фундамент на весь сезон. Было приличное количество ледовых тренировок. Нас готовят к большим делам, и через работу придет результат. Ждем не дождемся начала сезона.