Жан-Себастьян Деа: «Про “Питтсбург” прошлой эпохи можно забыть — это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»

— Вы играли за «Баффало» и «Питтсбург», которые сейчас в трудном положении. У этих команд есть перспективы снова подняться со дна?
— Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть. Это завершенный проект, Евгений Малкин, вероятно, проводит свой последний сезон, Крис Летанг также уже не в лучших своих кондициях. Только Сидни Кросби, несмотря на возраст, до сих пор один из сильнейших игроков лиги. «Пингвинс» нуждаются в перестройке, они начнут с нуля.
«Баффало» уже несколько лет пытается перестроиться, у команды есть ряд интересных молодых игроков, но я не до конца уверен в их ближайших перспективах. С трудом верю, что они смогут выйти в плей-офф в этом году.
Непростой момент для этих команд, однако такое случается со всеми командами НХЛ, им просто нужно время на перестройку. А их болельщикам стоит набраться терпения, — сказал Жан-Себастьян Деа.
