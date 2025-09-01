Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Жан-Себастьян Деа: «Про “Питтсбург” прошлой эпохи можно забыть — это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»

По ходу карьеры форвард «Нефтехимика» провел 37 матчей в НХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы играли за «Баффало» и «Питтсбург», которые сейчас в трудном положении. У этих команд есть перспективы снова подняться со дна?

— Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть. Это завершенный проект, Евгений Малкин, вероятно, проводит свой последний сезон, Крис Летанг также уже не в лучших своих кондициях. Только Сидни Кросби, несмотря на возраст, до сих пор один из сильнейших игроков лиги. «Пингвинс» нуждаются в перестройке, они начнут с нуля.

«Баффало» уже несколько лет пытается перестроиться, у команды есть ряд интересных молодых игроков, но я не до конца уверен в их ближайших перспективах. С трудом верю, что они смогут выйти в плей-офф в этом году.

Непростой момент для этих команд, однако такое случается со всеми командами НХЛ, им просто нужно время на перестройку. А их болельщикам стоит набраться терпения, — сказал Жан-Себастьян Деа.

«Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию. Скоро все закончится, и россияне будут на международном уровне, надеюсь». Деа из «Нефтехимика» о бане России.