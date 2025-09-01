Жан-Себастьян Деа: «Про “Питтсбург” прошлой эпохи можно забыть — это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»

— Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть. Это завершенный проект, Евгений Малкин, вероятно, проводит свой последний сезон, Крис Летанг также уже не в лучших своих кондициях. Только Сидни Кросби, несмотря на возраст, до сих пор один из сильнейших игроков лиги. «Пингвинс» нуждаются в перестройке, они начнут с нуля.