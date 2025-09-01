Ричмонд
Гендиректор «Шанхая»: «Мы точно должны выйти в плей-офф, рассчитываем пройти минимум один раунд, максимально продлить сезон. Желаемая цель — финал»

— Недавно было объявлено, что цель команды — выход в финал Кубка Гагарина. Как считаете, реально ли этого достичь, с учетом того, что команда собрана с листа?

Источник: Спортс"

— Мне кажется, формулировка была не совсем такая, ее немного вырвали из контекста. Финал плей-офф — желаемая цель, она созвучна амбициям команды и успехам Жерара Галлана в «Вегасе» и национальной сборной.

Мы точно должны выйти в плей-офф, рассчитываем пройти минимум один раунд, максимально продлить сезон. Это уже будет зависеть от уверенности, кондиций хоккеистов и сыгранности команды.

— То есть для общественности можно зафиксировать, что задача-минимум для «Шанхайских Драконов» в наступающем сезоне — выход в плей-офф КХЛ?

— Выше. Но ставить задачи-минимум, когда команда не сыграла ни одного официального матча в своей истории, не совсем корректно, — сказал генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых.