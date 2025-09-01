Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Меркли о Петербурге: «Невероятно красивый и исторический город. Успел посетить некоторые достопримечательности, в том числе и соборы. Они очень красивы»

В сезоне-2025/26 «Шанхай» будет играть на «СКА-Арене» в Петербурге.

Источник: Спортс"

— Решили ли к текущему моменту ваше бытовые вопросы в Санкт-Петербурге?

— Да, я уже обосновался в городе, и это здорово. Моя невеста переедет ко мне в декабре, будем жить вместе с ней.

— Питер часто называют Северной Венецией. Успели ли посетить его достопримечательности?

— Да, мне удалось поизучать город в прошлом сезоне, когда я выступал в составе сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала. Еще тогда мне очень понравилось в Санкт-Петербурге. Моя невеста тогда прилетела вместе со мной и поразилась местным ресторанам.

Мне очень нравится гулять по Питеру, это невероятно красивый и исторический город. Успел посетить некоторые достопримечательности, в том числе и соборы. Они очень красивы. Само собой, арена у нас тоже замечательная, — сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли.