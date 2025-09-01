Ричмонд
Асетов о «Барысе»: «Команда полностью обновилась, пришли легионеры, они делают сейчас игру, вливаются в коллектив. Мы стремимся становиться лучше вместе с ними»

— Алихан, первая игра дома, в обновленной команде, как это было?

Источник: Спортс"

— Да, у нас команда полностью обновилась, пришли легионеры, они делают сейчас игру, вливаются в коллектив, ребята очень позитивные, свою игру показывают. Мы стремимся становиться лучше вместе с ними.

Все соскучились по хоккею, особенно на домашней арене, мы рады, что первая игра домашняя и первая победа.

— После того, как пропустили гол, команда активнее стала давить, это стало неким триггером?

— Не то чтобы триггер, а просто нам забили и нельзя больше нам пропускать, потому что они начали игру переворачивать в свою сторону, забили еще один гол, здорово, что довели игру до победы.

— Ты забил еще один гол?

— Повезло. Получилось просто, Колесников выбросил шайбу от борта и у меня выход в ноль получился, убрал и бросил.

— Уже на опыте?

— Да просто везение, какой опыт (смеется).

— «Сибирь» все-таки после пропущенных двух шайб начала сильно давить, Андрей Шутов выручал в эти моменты сильно?

— Да, Андрей столько не пропустил, все знают, как он играет, очень здорово нас сегодня выручил и победа его имени, можно сказать.

— После чемпионата мира травмировался, долго восстанавливался?

— На самом деле нет, недели две-три, потому что у меня еще до этого была травма, опять в то же место пришел удар и у меня снова заболела спина, не мог ни наклониться, ни выгнуться.

— Какой настрой на завтра, играете с той же командой?

— Идем отдыхать, готовиться на завтра, посмотрим обзоры, большинство — меньшинство и тренеры нам объяснят, что улучшить и какие устранить ошибки, — сказал нападающий «Барыса» Алихан Асетов.