Гендиректор «Дрэгонс» о переезде в Китай: «В Шанхае нашли потенциального партнера, который готов к долгосрочному сотрудничеству. Конечно, вопрос нужно прорабатывать, но интерес уже есть»

В сезоне-2025/26 «Шанхай» будет играть в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

— Когда «Куньлунь» играл в Китае, на большинстве матчей были полупустые трибуны. Вы уже начали работать с китайской аудиторией, чтобы не повторять ошибок предшественника?

— Это правда. Но кстати, когда «Куньлунь» продолжительное время играл на одном месте в Пекине, аудитория начинала собираться, и наша задача сейчас найти долгосрочного партнера — арену. Чтобы было понимание, что клуб сможет там осесть на долгое время.

И в Шанхае мы нашли потенциального партнера, который готов к долгосрочному сотрудничеству. Конечно, вопрос нужно прорабатывать, но интерес уже есть.

Также важно, чтобы это была современная арена, которая будет соответствовать требованиям КХЛ. Но переезд, особенно в другую страну, — это сложный комплексный проект, его предстоит детально разработать, — сказал генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых.

Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров».