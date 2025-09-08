Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Луи Робитайл об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «У него был сезон новичка. Я получил его клюшку и джерси — это вершина моей карьеры»

Сейчас Робитайл работает главным тренером «Омских Крыльев» из Olimpbet ВХЛ.

Источник: Спортс"

— У вас два матча в НХЛ, вы играли за «Вашингтон». Что вы помните об этих играх, о том периоде?

— В своем первом матче я подрался уже в первом периоде против «Флориды». Тогда у меня была такая роль — провокатор.

Я довольно много лет был в системе «Вашингтона». Думаю, всего около семи лет в общей сложности. Это была очень сплоченная организация. И тогда как раз приехал Ови. Это был его первый сезон новичка.

— То есть когда вы играли, это был его дебютный год?

— Да, именно. У меня до сих пор хранится его клюшка, и есть фотографии, где Ови с моим сыном. Сыну тогда был всего год. Мы встретились с ним, получили одну из его клюшек. Она с его первого сезона, я храню ее дома, в витрине рядом с его джерси. Это был лучший момент в моей жизни, вершина моей карьеры.

Я никогда не был из разряда ребят из первого раунда драфта. Я тот, кто прошел через тяжелый путь — через АХЛ. Мне ничего не доставалось легко, я должен был работать, чтобы достичь цели. Поэтому я очень благодарен за то, что мне удалось сыграть в НХЛ. И этим я действительно горжусь.

— Каким вам запомнился Овечкин?

— Ну, первое, что помню, — у моего хорошего друга Стива Эминджера был восьмой номер, и Ови забрал его. Но уже в первый лагерь новичков мы смотрели на него и понимали: «Да, этот парень — зверь». У него сумасшедший бросок, он мощный, очень физически сильный, отобрать у него шайбу невозможно. И бросок у него — как лазер.

Что действительно определило Ови, так это победа в Кубке Стэнли. И то, что он всю карьеру в одном клубе. Это показывает, какой он — семейный, командный человек, — сказал Луи Робитайл.

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке — Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак.