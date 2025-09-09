НХЛ и профсоюз будут ежегодно вносить 4 млн долларов в фонд медицинской помощи для бывших игроков лиги

Президент Ассоциации выпускников НХЛ и бывший вратарь «Лос-Анджелеса», «Айлендерс», «Рейнджерс» и «Торонто» Гленн Хили заявил, что экс-игроки лиги смогут использовать средства из фонда для обращения как к семейным врачам, так и к психологам — «независимо от того, сыграл хоккеист одну смену или 10 000 матчей».
«Наш план медицинской помощи не похож на тот, который действует в баскетболе. Это не футбол. В этом виде спорта другая ситуация. У нас нет зубов. У нас другие проблемы, и я думаю, что это реальный шаг вперед для игроков. Это новаторский шаг. Для нас это как Рождество», — сказал Хили.
«Это просто еще одна дополнительная вещь, которую мы можем сделать для наших нынешних и бывших игроков. Идея в том, что когда наши игроки в будущем завершат карьеру, они окажутся в совершенно другой жизненной ситуации», — отметил помощник исполнительного директора NHLPA Рон Хэйнси.