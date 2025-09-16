Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Жамнов о 6:5 с ЦСКА: «Спартак» не сдался, проявил характер, горжусь ребятами. Не могу сказать, что у нас были пассажиры, хочется видеть такую команду и дальше"

Во вторник «Спартак» обыграл команду Игоря Никитина (6:5 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. По ходу матча красно-белые отыгрались с 2:5, сравняв счет на 58-й минуте.

Источник: Спортс"

— Рад за ребят. Не сдались, проявили характер. Многое не получалось. Но радует, что [на льду] была команда, выбрались из тяжелой ситуации. Я горжусь ребятами.

— Согласны с тем, что сегодня в команде не было сытых котов?

— Соглашусь. Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Есть ошибки, есть над чем работать. Но хочется видеть такую команду и в дальнейшем.

— Было много удалений, с чем это связано?

— Это дерби. На такие игры особый настрой. Эмоции перехлестывают. Какие‑то моменты кажутся спорными, но оспаривать бесполезно, — сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.