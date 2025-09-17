У проспекта «Нэшвилла» Оззи Висблатта в ДТП погиб брат Орка, форварду было 25 лет. Клуб выразил соболезнования

«Мы все в глубоком шоке. Орка с огромным воодушевлением ждал нового этапа в своей карьере. Он был не только мастеровит, но и умел изменять ход игры силовыми приемами. Я до сих пор помню его улыбку, когда он возвращался на скамейку после одного из таких хитов. Этого заразительного смеха нам будет не хватать больше всего», — заявил главный тренер и генеральный менеджер «Американс» Стив Мартинсон.