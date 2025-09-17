Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.61
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Козлов о возвращении в «Динамо»: «В КХЛ были предложения, но я был на связи с клубом, даже когда был главным тренером “Сочи”

53-летний специалист занял пост старшего тренера бело-голубых.

Источник: Спортс"

— Было ли после увольнения из «Сочи» общение с клубами ВХЛ или КХЛ по поводу работы?

— Из ВХЛ не было, а в КХЛ были предложения, но я был на связи с «Динамо», даже когда был главным тренером «Сочи». Мы расстались по-нормальному. Руководство с пониманием отнеслось к тому, что я хочу попробовать себя в роли главного тренера клуба КХЛ.

Летом мы были на связи с Виктором Ворониным и Сергеем Сушко. Несколько дней назад мне поступило такое предложение. Я его обдумал и принял. Благодарен «Динамо» за это.

— Кто обратился к вам с предложением вернуться в клуб?

— Ко мне обратилось руководство «Динамо».

— Президент клуба?

— Да. Я думаю, они приняли совместное решение. Я общался с Алексеем Кудашовым и вчера, и сегодня. Думаю, это было совместным решением, — сказал Козлов.