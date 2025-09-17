Канделаки поздравила Овечкина с 40-летием: «Сохраняй принципы и не теряй себя под тяжестью статуса и ожиданий. Помни, главная победа — всегда над самим собой»

Александру Овечкину сегодня исполнилось 40 лет. В России бытует суеверие, что этот юбилей отмечать не стоит — мол, число роковое. Но для человека, чья жизнь построена на вызовах судьбе, это просто еще одна цифра на табло. Цифра, за которой стоят 40 лет силы, сотни голов, миллионы поклонников по всему миру и неиссякаемая энергия, которой хватит еще на десяток юбилеев. Не знаю, будет ли отмечать Александр, но поздравления он сегодня принимает по праву.