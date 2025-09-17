Ричмонд
Хоккей. КХЛ
18.09
Металлург Мг
:
Барыс
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Уильямс о ЦСКА: «Английской речи больше, чем русской. Тренеры прекрасно говорят. С Саморуковым вся коммуникация на английском, также у Охотюка с Руа и Спронга с Абрамовым»

"Мой русский на уровне чуть-чуть. Я не разговариваю часто, но понимаю больше, чем говорю. Тренеры прекрасно говорят на английском, большинство ребят играли в Северной Америке, поэтому вокруг больше английской речи, чем русской.

Конечно, когда нужно что-то сказать, мы пытаемся это делать на русском, но проблем с коммуникацией нет. Конечно, важно разговаривать на одном языке в команде и иногда я использую русские слова.

Какие самые популярные слова у меня? Наверное, «спасибо, как дела». На льду иногда кричу «давай-давай». Я играю в паре с Саморуковым. Он отлично общается на английском, поэтому я ему не подсказываю на русском.

Вся наша коммуникация строится на английском. Нам обоим комфортно, и это многое облегчает на льду. Охотюк с Руа также общаются не на русском. Никита хорош в английском. Такой же пример и Спронга с Абрамовым", — сказал канадский защитник ЦСКА.