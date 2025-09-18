Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2

Губерниев о допинге у Морозова: «Если там наркотики, доктор вряд ли замешан. Сам решил побаловаться. Каждый человек — кузнец своего счастья»

Вчера стало известно, что форвард «Спартака» временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Сообщалось, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

— В фильме «Звезда пленительного счастья», классике советского кино, есть такая фраза. Мама декабриста Анненкова сказала: «То, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?». И это про хоккеиста «Спартака».

Вряд ли там замешан доктор, если там наркотики. Сам решил побаловаться.

— «Спартак» будет разрывать с ним контракт…

— А что, ему премию за это должны дать? Каждый человек сам кузнец своего счастья, — сказал комментатор.

У Морозова из «Спартака» нашли следы кокаина. Что с ним будет?