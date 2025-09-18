Губерниев о допинге у Морозова: «Если там наркотики, доктор вряд ли замешан. Сам решил побаловаться. Каждый человек — кузнец своего счастья»

— В фильме «Звезда пленительного счастья», классике советского кино, есть такая фраза. Мама декабриста Анненкова сказала: «То, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?». И это про хоккеиста «Спартака».
Вряд ли там замешан доктор, если там наркотики. Сам решил побаловаться.
— «Спартак» будет разрывать с ним контракт…
— А что, ему премию за это должны дать? Каждый человек сам кузнец своего счастья, — сказал комментатор.
У Морозова из «Спартака» нашли следы кокаина. Что с ним будет?