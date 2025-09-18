Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Дриджер о своем стиле после 2:0 с «Автомобилистом»: «Русские игроки много пасуют, они хороши в этом. Моя задача — сыграть по первому броску»

31-летний канадский вратарь сыграл на ноль в матче FONBET КХЛ против «Автомобилиста» (2:0). В 4 играх в лиге у него 94,0% сэйвов при коэффициенте надежности 1,99.

Источник: Спортс"

— Достойная игра с нашей стороны. Рад, как мы действовали в обороне в последние десять минут матча, когда оберегали преимущество в счёте, это был победный хоккей, но и отличная игра для зрителей.

— «Трактор» позволил нанести много бросков с пятака. Это была ваша самая сложная игра в КХЛ?

— Пожалуй, но матч против СКА тоже был непростым. У соперника было несколько хороших контратак, мне повезло справиться с некоторыми из них. Это моя работа, я не даю шайбе зайти в сетку, так что всё прекрасно.

— Вы остаетесь на линии ворот, много играете в «краске». Как вы перестраиваетесь на игру в Европе с таким стилем?

— Да, стиль здесь отличается, но для меня как для вратаря многие вещи остаются неизменными. Я заметил, что русские игроки предпочитают много играть в пас, они очень мастеровиты и хороши в этом.

Моя задача — сыграть по первому броску, но при этом я должен следить за другими игроками соперника, вовремя высматривать их, — сказал Дриджер.