перерыв
Металлург Мг
1
:
Барыс
0
П1
1.20
X
7.10
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
П1
2.55
X
4.23
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
П1
2.40
X
4.10
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур
:
Сибирь
П1
2.20
X
4.21
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
19.09
Автомобилист
:
Спартак
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
Депутат Журова: «У Овечкина уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа»

Капитану «Вашингтона» и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.

Источник: Спортс"

"У Саши по-настоящему уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, уже говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа.

Думаю, и после завершения карьеры он обязательно останется в спорте — ведь хоккей для него не просто профессия, а сама жизнь.

Очень хочется, чтобы это долголетие, эта энергия и любовь к игре продолжали радовать не только болельщиков в Америке, но и приносили радость всей России. Чтобы мы еще услышали гимн нашей страны и увидели флаг в его руках после побед сборной.

Удивительно, как в таком жестком и требовательном виде спорта Саша сохраняет высочайший уровень игры, вдохновляя целое поколение. Желаю ему здоровья, сил и новых великих свершений", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Даже в Африке знают, кто это». Как поздравляют Овечкина с юбилеем.