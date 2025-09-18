Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Тольяттинцы проиграли 4 из 5 матчей этого FONBET Чемпионата КХЛ и занимают последнее место в общей таблице в 2 очками.

Источник: Спортс"

53-летний Миронов возглавил «Ладу» 1 июня 2025 года.

Также сообщается, что новым главным тренером станет Вячеслав Буцаев. Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Барыс», где он работал с сентября по октябрь 2024 года.