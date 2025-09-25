Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью “Салавата Юлаева”

— Да! Дин уже успел мне рассказать, что ему все нравится и в Уфе, и в клубе. С нетерпением жду момента, когда увижусь с ним. Мы с ним оба из Манитобы, и очень забавно, что мы вместе теперь играем в России и в одной команде.