Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Трактор
3
П1
X
П2

Жамнов о 6:3 с «Трактором»: «У “Спартака” есть проблески, ребята правильно восприняли критику. Настрой и самоотдача — одни из главных факторов»

«Спартак» одержал победу в домашнем матче со счетом 6:3.

— Что получилось в этой игре по сравнению с прошлым матчем?

— Настрой и самоотдача — одни из главных факторов. Ребята молодцы, правильно восприняли критику. Главное, что я видел, — желание. Будем стараться, чтобы так было каждую игру.

— На старте сезона вы видите от команды то, что хотели?

— В отдельных играх есть проблески, но целостности того, что я хочу видеть как главный тренер, нет. Мы работаем, моменты появляются, но исчезают.

— В среду у вас день рождения, как проведёте этот день?

— С семьей. Больших банкетов не будет, певцов и артистов тоже, так что не переживайте.

— Игроки что‑то дарят?

— В среду посмотрим.

— А в прошлом году как было?

— Игру проиграли, но я злопамятный, послезавтра им отвечу.

— Ощущается дефицит центров с потерей Морозова?

— Гера Рубцов взял на себя лидерские обязанности, Мальцев, Ружичка и Тодд могут играть в центре. Плюс Локхарт, Усманов, Лукьянцев, есть ребята в «Химике», поэтому не вижу в этом больших проблем. Но ясно, что Морозов — большая потеря, но мы уже ничего не можем сделать, — сказал главный тренер «Спартака».