Жамнов о 6:3 с «Трактором»: «У “Спартака” есть проблески, ребята правильно восприняли критику. Настрой и самоотдача — одни из главных факторов»

— Что получилось в этой игре по сравнению с прошлым матчем?
— Настрой и самоотдача — одни из главных факторов. Ребята молодцы, правильно восприняли критику. Главное, что я видел, — желание. Будем стараться, чтобы так было каждую игру.
— На старте сезона вы видите от команды то, что хотели?
— В отдельных играх есть проблески, но целостности того, что я хочу видеть как главный тренер, нет. Мы работаем, моменты появляются, но исчезают.
— В среду у вас день рождения, как проведёте этот день?
— С семьей. Больших банкетов не будет, певцов и артистов тоже, так что не переживайте.
— Игроки что‑то дарят?
— В среду посмотрим.
— А в прошлом году как было?
— Игру проиграли, но я злопамятный, послезавтра им отвечу.
— Ощущается дефицит центров с потерей Морозова?
— Гера Рубцов взял на себя лидерские обязанности, Мальцев, Ружичка и Тодд могут играть в центре. Плюс Локхарт, Усманов, Лукьянцев, есть ребята в «Химике», поэтому не вижу в этом больших проблем. Но ясно, что Морозов — большая потеря, но мы уже ничего не можем сделать, — сказал главный тренер «Спартака».