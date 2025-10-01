Ричмонд
Коньков о «Нефтехимике»: «Не смотрит на авторитетов, добивается чистых побед. Гришин чувствует коллектив. Когда проигрывали “Локомотиву” 0:2, на лавке было спокойствие, они выправили матч и победили&r

Команда под руководством Игоря Гришина выиграла 7 из 10 матчей в текущем сезоне и занимает 2-е место на Востоке с 14 очками.

Источник: Спортс"

«Команда вообще не смотрит на авторитетов. Она очень динамично играет. У нее приличное большинство. Самое главное, что у “Нефтехимика” сейчас больше всего побед в основное время. Им удается добиваться чистых побед.

Команда имеет очень хорошее движение, там очень хорошее взаимопонимание. Очевидно, Гришин отлично чувствует коллектив. Был матч в начале сентября с «Локомотивом», когда «Нефтехимик» в первом периоде проигрывал 0:2. На лавке было спокойствие, и команда после этого выправила игру и победила.

Это одна из самых сложных задач для главного тренера — дать своей команде веру в то, что он делает, и возможность все исправить в спокойном режиме. Гришин создал такую атмосферу, и ребята ценят это раскрепощение. Они могут сохранять игру и результат.

На «Нефтехимик» сейчас будут настраиваться как на лидера. Нужно сохранить то же желание и настрой. Очень приятно, что команды, на которых никто не смотрит всерьез, показывают результат", — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.