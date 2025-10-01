Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.14
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.15
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.18
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Трактор
3
П1
X
П2

Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»

Команда под руководством Жерара Галлана выиграла 5 из 9 матчей сезона Fonbet КХЛ. «Шанхай» на данный момент идет 4-м на Западе с 12 баллами.

Источник: Спортс"

— У вас не было предсезонки, при этом старт сезона получился неплохим с точки зрения набора очков. Можно сказать, что у команды получается строиться прямо походу регулярного чемпионата?

— У нас звенья меняются практически каждую игру. Пока притираемся друг другу, узнаем партнеров. Каждый может сыграть с каждым, ничего страшного в этом нет.

— Вы уже адаптировались к требованиям Галлана?

— Мы еще притираемся друг другу, но уже поняли, что от нас хотят и как мы должны действовать. Каждый матч мы играем в одинаковый хоккей, ничего не меняя.

— Первое время вы выполняли функции переводчика для Галлана. Сейчас продолжаете этим заниматься?

— Стараюсь помогать. Особенно при разговоре с судьями.

— Можно сказать, что таким началом сезона у команды получилось здорово зарекомендовать себя в КХЛ?

— Думаю, по нам видно, что мы не та команда, которая будет идти на последних местах. Мы хотим быть на вершине таблицы и показываем это от игры к игре, — сказал форвард «Дрэгонс».