Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
П1
1.57
X
5.14
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
П1
1.82
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Локомотив
П1
5.40
X
5.15
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
П1
2.27
X
4.18
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Трактор
3
П1
X
П2

Демидов набрал 0+2 в матче с «Оттавой» на предсезонке и стал 3-й звездой. «Монреаль» разгромил «Сенаторс» (5:0) в Квебеке

«Монреаль» разгромил «Сенаторс» (5:0) в выставочном матче, проходившем в Квебеке.

19-летний российский форвард дважды ассистировал партнерам при игре в большинстве — во втором периоде он помог отличиться Патрику Лайне, в третьем — Лэйну Хатсону.

Демидов также отметился двумя бросками в створ и завершил встречу с полезностью «+1».