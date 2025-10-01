Ричмонд
Давыдов дал совет КХЛ и медиа: «Крутите 700 очков Гусева и тысячу Шипачева! Цифры должны вылетать из каждого утюга. НХЛ красиво оформила гонку Овечкина»

— Выделю 700 очков Никиты Гусева в КХЛ. Отмечать самого Никиту смысла нет, он и сам отмечается в каждом матче, мастер! Но тут такой солидный рубеж, который показывает истинный уровень игрока.

Источник: Спортс"

Вообще меня удивляет, что в КХЛ и пресса, и сама лига маловато внимания уделяет вот таким именно хоккейным событиям. Я так понимаю, что выше Гусева из действующих игроков только Александр Радулов и Вадим Шипачев. Оказывается, что тому же Шипачеву до первой тысячи в истории КХЛ осталось всего 16 очков.

Я считаю, что эти цифры должны в КХЛ вылетать из каждого утюга. Но пока это, к сожалению, не наблюдается.

— Кто виноват?

— В прошлом сезоне мы видели, какую в хорошем смысле свистопляску устроили вокруг снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Наш Саша Овечкин создал всему мировому хоккею праздник, когда постепенно, но уверенно обходил Гретцки. Не являюсь поклонником НХЛ, но тут североамериканская лига заслужила только аплодисменты — настолько красиво оформила всю гонку и все эти чествования.

Вот эти вот полезные штучки нам и надо брать из НХЛ — а не зачем-то урезанную предсезонную подготовку. Крутите 700 очков Гусева и предстоящую тысячу Шипачева! Это мой совет вам, молодым журналистам, — ну и всей лиге.

— Считаете, что этим достижениям уделяется мало внимания?

— Да, и это не только мое мнение. Не вижу ваших интервью с Гусевым о его юбилее. И где-то в Минске вами и лигой почему-то забыт Шипачев, хотя не только его, но и всех нас, весь наш хоккей ждет историческая тысяча. Начинайте ее отсчет! — сказал трехкратный олимпийский чемпион.