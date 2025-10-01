Давыдов дал совет КХЛ и медиа: «Крутите 700 очков Гусева и тысячу Шипачева! Цифры должны вылетать из каждого утюга. НХЛ красиво оформила гонку Овечкина»

— Да, и это не только мое мнение. Не вижу ваших интервью с Гусевым о его юбилее. И где-то в Минске вами и лигой почему-то забыт Шипачев, хотя не только его, но и всех нас, весь наш хоккей ждет историческая тысяча. Начинайте ее отсчет! — сказал трехкратный олимпийский чемпион.