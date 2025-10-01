Серавалли о рекордном кэпхите Капризова: «Думаю, Макдэвид захочет больше. Но “Эдмонтон” не может позволить себе даже те же 17 млн»

«Думаю, Макдэвид захочет больше. Но “Эдмонтон” не может себе это позволить. Более того, я не думаю, что они не могут позволить себе дать ему те же 17 млн, учитывая их ситуацию с потолком зарплат и подписанные ранее контракты. Все это суммируется и накапливается, и планируемый рост потолка может не соответствовать нуждам “Ойлерс”.