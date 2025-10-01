Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.14
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.08
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.18
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Трактор
3
П1
X
П2

Серавалли о рекордном кэпхите Капризова: «Думаю, Макдэвид захочет больше. Но “Эдмонтон” не может позволить себе даже те же 17 млн»

28-летний форвард Кирилл Капризов подписал с «Миннесотой» новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

Для 28-летнего капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида следующий сезон станет заключительным по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов.

«Думаю, Макдэвид захочет больше. Но “Эдмонтон” не может себе это позволить. Более того, я не думаю, что они не могут позволить себе дать ему те же 17 млн, учитывая их ситуацию с потолком зарплат и подписанные ранее контракты. Все это суммируется и накапливается, и планируемый рост потолка может не соответствовать нуждам “Ойлерс”.

Что еще мы знаем о Макдэвиде — он хочет играть в сильной команде, претендующей на Кубок Стэнли. Именно это сейчас удерживает его от продления контракта с «Ойлерс». Ему нужны весомые доказательства статуса клуба. Два выхода в финал необязательно являются индикатором будущих успехов.

В такой ситуации я не думаю, что для него имеет смысл догонять Капризова, если говорить о других его желаниях", — сказал инсайдер DailyFaceoff в программе B/R Open Ice.