Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.14
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.08
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.16
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.40

Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про “Спартак” так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»

«Спартак» обыграл челябинцев (6:3) в домашнем матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

«Впечатления от матча остались положительные. Мы выиграли у финалиста Кубка Гагарина во второй раз за сезон. Надеюсь, встретимся с “Трактором” в следующий раз в плей-офф.

Сыграли, как просил тренер: строго и с креативом. Почему наши матчи с «Трактором» получаются результативными? Оборона у них плохая (улыбается). Про «Спартак» часто говорят, что у нас плохая защита. Может быть, не только на нас надо внимание обращать?

Дриджер тоже не очень хорош? Пусть говорят, я не эксперт. Когда об этом говорят люди, которые не играли в хоккей, это звучит странно. Нужно самому надеть форму и попробовать все это сделать.

Помимо вратаря, на поле находятся еще пять человек, которые должны ему помогать. У него достаточно сложная работа", — сказал 21-летний защитник красно-белых.