Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про “Спартак” так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»

Сыграли, как просил тренер: строго и с креативом. Почему наши матчи с «Трактором» получаются результативными? Оборона у них плохая (улыбается). Про «Спартак» часто говорят, что у нас плохая защита. Может быть, не только на нас надо внимание обращать?