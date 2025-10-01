Ричмонд
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.27
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.85
X
5.26
П2
1.51
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.15
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.35
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.75

Фетисов о травме Овечкина: «Повреждения в хоккее неизбежны, нет смысла раздувать трагедию. У него все нормально»

Капитан «Вашингтона» пропустил несколько дней из-за травмы нижней части тела. Он также пока не сыграл ни в одном в предсезонных матчей.

Источник: Спортс"

"Не будем за Александра переживать, у него все нормально.

Повреждения в хоккее — вещь неизбежная, он в прошлом году уже доказал, когда восстановился после тяжелой травмы и провел сезон на самом высоком уровне.

Не думаю, что есть смысл раздувать из этого что-то, какую-то трагедию. Все идет своим чередом", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» проведут 9 октября.

Овечкин впервые с 18 сентября тренировался без ограничений. Ранее форвард «Вашингтона» занимался в бесконтактном свитере из-за травмы.