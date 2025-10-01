Фетисов о травме Овечкина: «Повреждения в хоккее неизбежны, нет смысла раздувать трагедию. У него все нормально»

"Не будем за Александра переживать, у него все нормально.
Повреждения в хоккее — вещь неизбежная, он в прошлом году уже доказал, когда восстановился после тяжелой травмы и провел сезон на самом высоком уровне.
Не думаю, что есть смысл раздувать из этого что-то, какую-то трагедию. Все идет своим чередом", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» проведут 9 октября.
Овечкин впервые с 18 сентября тренировался без ограничений. Ранее форвард «Вашингтона» занимался в бесконтактном свитере из-за травмы.