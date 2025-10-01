Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.27
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.85
X
5.26
П2
1.51
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.15
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.35
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.75

Губерниев об Овечкине: «Не факт, что через год он вернется в КХЛ. Если будет в порядке, как в прошлом сезоне, то найдет вариант с НХЛ — “Вашингтон” или другая команда»

Срок действующего контракта капитана «Вашингтона» с клубом НХЛ истекает 30 июня 2026 года.

Источник: Спортс"

— Не факт, что Овечкин вернется в КХЛ через год. Если Александр будет в таком порядке, как в прошлом сезоне, думаю, он найдет вариант с НХЛ — «Вашингтон» или другая команда. Посмотрим.

— То есть думаете, что Овечкин захочет побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам вместе с плей‑офф?

— Не думаю, что сейчас Овечкин думает о рекордах. Будет играть — будут и рекорды, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Фетисов о травме Овечкина: «Повреждения в хоккее неизбежны, нет смысла раздувать трагедию. У него все нормально».