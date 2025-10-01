Губерниев об Овечкине: «Не факт, что через год он вернется в КХЛ. Если будет в порядке, как в прошлом сезоне, то найдет вариант с НХЛ — “Вашингтон” или другая команда»

— Не факт, что Овечкин вернется в КХЛ через год. Если Александр будет в таком порядке, как в прошлом сезоне, думаю, он найдет вариант с НХЛ — «Вашингтон» или другая команда. Посмотрим.
— То есть думаете, что Овечкин захочет побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам вместе с плей‑офф?
— Не думаю, что сейчас Овечкин думает о рекордах. Будет играть — будут и рекорды, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Фетисов о травме Овечкина: «Повреждения в хоккее неизбежны, нет смысла раздувать трагедию. У него все нормально».