Ларионов о 1-м голе сына за СКА: «В нашей семье всегда было так: на 1-м месте команда, а премии на другой полке. Рад, что он сумел забить. Надеюсь, его игра станет более яркой»

Сегодня СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:3 в овертайме. Игорь Ларионов-младший отметился заброшенной шайбой, она стала для форварда первой в составе СКА.

Источник: Спортс"

— Сегодня ваш сын забил первый гол за СКА. Насколько он воодушевит его?

— Для любого игрока это часть игры, ментальной устойчивости. Любой игрок проходит через сложное время. Любая передача и гол снижают психологический груз, чувствуешь себя более раскованно. Надеюсь, это ему поможет.

Если человек старается, будут голы, передачи и самое главное — победы. В нашей семье всегда было так: на первом месте команда, а премии на другой полке. Рад, что он сумел забить. Надеюсь, что его игра станет более яркой, как и у остальных ребят, которые играют в нашей команде.

— В прошлом году вы проиграли в «Торпедо» все матчи против СКА. Сейчас наоборот. Почему?

— Все матчи, который выиграл СКА в прошлом году, были непростыми. Команда обычно строится год, два, три, подходит время, когда игроки становятся опытнее. Мы не будем сейчас опускать или возвышать команду. Сезон очень длинный. Не сомневаюсь, что мы подтянем определенные вещи.

Ты не можешь за них сыграть. Каждый игрок своеобразен, по-своему обучен. Отложим этот разговор. Вернемся к нему, когда придет время, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов-младший забил 1-й гол за СКА — «Торпедо» в большинстве. У него 1+2 в 10 матчах сезона.