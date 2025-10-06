Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда “Трактор” играл на выезде»

Челябинский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 1:4.

Источник: Sports

— Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда мы играли на выезде.

— Почему с командами «Запада» у вас не такой хороший результат?

— Не думаю, что дело в конференциях. Дело в том, как мы играем. «Авангард» и «Автомобилист» — хорошие команды. Мы их обыграли, но проигрывали московскому «Динамо» в овертайме. Такую статистику лучше привести ближе к середине сезона. Может, дело в расписании.

В регулярке можно проиграть одному и тому же сопернику, а в плей‑офф завершить серию за четыре матча, — сказал Гру.