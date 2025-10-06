Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда “Трактор” играл на выезде»

— Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда мы играли на выезде.
— Почему с командами «Запада» у вас не такой хороший результат?
— Не думаю, что дело в конференциях. Дело в том, как мы играем. «Авангард» и «Автомобилист» — хорошие команды. Мы их обыграли, но проигрывали московскому «Динамо» в овертайме. Такую статистику лучше привести ближе к середине сезона. Может, дело в расписании.
В регулярке можно проиграть одному и тому же сопернику, а в плей‑офф завершить серию за четыре матча, — сказал Гру.