Крощинский о 3:1 с «Локомотивом»: «Для “Трактора” принципиально было взять реванш за финал. Мыльников — лучший, выдал очередной крутой матч»

Во втором периоде соперник проснулся и понял, что нужно менять игру, темп. И они побежали, но мы были готовы к этому и встречали их. В третьем периоде удалось сохранить преимущество за счет самоотдачи, сплоченности. Бились. Все вместе, один за всех и все за одного. Мыльников выдал очередной крутой матч, Сергей у нас лучший!