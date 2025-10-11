Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
0
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.00
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
12.10
Айлендерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
12.10
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.36
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
12.10
Детройт
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.10
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.61
X
5.03
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
12.10
Питтсбург
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.10
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
12.10
Флорида
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.38
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
12.10
Чикаго
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.54
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
12.10
Миннесота
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.57
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
12.10
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.42
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
12.10
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
12.10
Сан-Хосе
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.49
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
12.10
Сиэтл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.56
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
12.10
Эдмонтон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Крощинский о 3:1 с «Локомотивом»: «Для “Трактора” принципиально было взять реванш за финал. Мыльников — лучший, выдал очередной крутой матч»

«Трактор» обыграл ярославский клуб (3:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Вратарь Сергей Мыльников отразил 33 из 34 бросков.

Источник: Спортс"

"Непростая игра против топового соперника. Естественно, хотели победить. Для нас это было принципиально, хотели взять реванш за финал. Здорово, что получилось. Прошлые встречи начинали не так активно, поэтому поговорили между собой и с тренерским штабом, договорились, что выйдем и будем давить.

Во втором периоде соперник проснулся и понял, что нужно менять игру, темп. И они побежали, но мы были готовы к этому и встречали их. В третьем периоде удалось сохранить преимущество за счет самоотдачи, сплоченности. Бились. Все вместе, один за всех и все за одного. Мыльников выдал очередной крутой матч, Сергей у нас лучший!

В Челябинске на каждый матч собираются полные трибуны и здесь невероятная атмосфера. Большая честь играть с такой поддержкой. Будем стараться и дальше радовать наших болельщиков.

Ждем их на следующей игре. Омск? Для нас не важен соперник, будем готовиться как обычно, выйдем и будем воевать, нам надо идти вверх по турнирной таблице«, — сказал защитник “Трактора” Федор Крощинский.