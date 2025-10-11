Ричмонд
Акользин о календаре «Шанхая»: «Пусть хоть три минских “Динамо” подряд или четыре московских — будем стараться радовать болельщиков победами»

Китайский клуб дважды подряд дома обыграл минское «Динамо» — 3:2 и 2:1. Далее «Шанхай» примет московское «Динамо» — 14 и 16 октября.

Источник: Спортс"

— Можно ли сказать, что победа в очередной раз была добыта за счет игры в большинстве?

— Раз мы в большинстве забили победный гол в предыдущем матче и в этом, значит, да, я думаю, это главный фактор победы. Это хорошо, что у нас такое большинство. Мы работаем над этим компонентом. Слава богу, что все получается в большинстве. Дай бог, чтобы все так и дальше продолжалось в сезоне.

— Были ли какие-то изменения при подготовке к матчу, учитывая, что предыдущая игра была с «Динамо» была два дня назад?

— Нет, просто посмотрели видео, разобрали какие-то ошибки в предыдущей игре, старались сегодня их не допускать. Сегодня была напряженная игра, где-то не получалось забить гол, пропустили такой неважный гол. Пришлось отыгрываться, отыгрались, забили в большинстве и выиграли.

— При таком календаре, когда играете подряд с одним и тем же соперником, не появляется ощущение, что уже плей-офф?

— Я думаю, рано так говорить. Сыграли только чуть больше 10 игр. Выходим на каждую игру с целью победить.

— А вообще такое расписание, когда вы провели две игры подряд с минским «Динамо», а дальше будет две игры с московским «Динамо», интересно вам? Или хочется разнообразия?

— Так поставили матчи, будем так играть. Не будем на это жаловаться. Будем играть. Хоть это будет три минских «Динамо» или четыре московских «Динамо» подряд. Будем играть и стараться радовать своих болельщиков победами, — сказал нападающий «Шанхая» Павел Акользин.