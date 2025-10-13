Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Локомотив
П1
3.21
X
4.30
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Комтуа о популярности: «Я не был суперзвездой в НХЛ. Наверное, я и в КХЛ не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно»

"Иногда после матчей могу долго после игр фотографироваться, общаться с болельщиками. Иногда этот процесс занимает не так много времени. Все зависит от важности матча.

Источник: Спортс"

Они платят деньги и приходят смотреть на нас, поддерживать. Встреча с ними после игры — шанс поблагодарить их за то, что приходят на «Динамо». Это часть нашей работы.

Чувствую ли я больше популярности в КХЛ, чем в НХЛ? Возможно. Я не был суперзвездой в НХЛ. Был одним из хороших парней в лиге. Наверное, я и здесь не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно к нашим фанатам. Людям важно, когда ты отвечаешь взаимностью«, — сказал канадский нападающий “Динамо” Максим Комтуа.

В НХЛ Комтуа играл за «Анахайм» и «Каролину».