Комтуа о популярности: «Я не был суперзвездой в НХЛ. Наверное, я и в КХЛ не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно»

Они платят деньги и приходят смотреть на нас, поддерживать. Встреча с ними после игры — шанс поблагодарить их за то, что приходят на «Динамо». Это часть нашей работы.
Чувствую ли я больше популярности в КХЛ, чем в НХЛ? Возможно. Я не был суперзвездой в НХЛ. Был одним из хороших парней в лиге. Наверное, я и здесь не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно к нашим фанатам. Людям важно, когда ты отвечаешь взаимностью«, — сказал канадский нападающий “Динамо” Максим Комтуа.
В НХЛ Комтуа играл за «Анахайм» и «Каролину».