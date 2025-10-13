Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»

"Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьезными.
Но все трудности временны. Их всегда можно решить, а я уверен, что «Салават» решит свои трудности«, — сказал экс-тренер “Салавата Юлаева” Вячеслав Быков.
На данный момент клуб занимает последнее 11-е место в таблице Востока с 8 очками после 12 матчей.
